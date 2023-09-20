Як Україна хоче вирішити проблему імпорту у Польщі

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка розповів у телемарафоні, що позов України до СОТ це план Б, передає 24 Канал.

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Тарас Качка Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України План А, це домовитися про нормальні механізми контролю торгівлі, які дозволяють і чітко гарантувати інтереси польських фермерів, і чітко давати можливості українським фермерам торгувати. Для України та Польщі – це план А. Заборони, які запровадила Польща це план Б. Наша відповідь через СОТ, чи антидискримінаційне розслідування, це теж план Б, якого ми хочемо уникнути, майже за будь-яку ціну.

Він наголосив, що для нас важливо порозуміння, але воно неможливе без змін інструментів, які використовує Польща.

Для нас важливо порозумітися, але так само нам треба чітко сказати, що ми не згодні з тим інструментом який використовує Польща. Він помилковий в першу чергу для польських фермерів, а також формально стосовно України, тому що на весь світ звучить інформація, що Польща заборонила імпорт товарів з України. Я думаю, є безліч більш конструктивних рішень, які ми представили і домовилися в Єврокомісії,

– додав він.

Політик розповів, що Україна хотіла б якомога швидше відмовитися від СОТ, адже це не є її основним рішенням, але є умова.

Відмовимося ми від нього, коли Польща зрозуміє, що те що пропонує Україна є компромісом – це спільний контроль над обігом цих чотирьох товарів. Я не думаю, що нам доведеться витрачати багато часу в СОТ доводячи свою позицію, це план на випадок, якщо все піде зовсім погано,

– пояснив Качка.

Нагадаємо! Ще 15 вересня Єврокомісія заявила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт агропродукції з України. Проте у Варшаві, Будапешті та Братиславі вирішили запровадити односторонні заборони.

Польща не боїться наслідків заборони імпорту української агропродукції

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що рішення Єврокомісії є суто політичним, тому що немає жодних аргументів для того, щоб не продовжити заборону.

Роберт Телус Міністр сільського господарства Польщі Ми не хотіли б впроваджувати односторонні рішення – ми були б щасливі, якби це зробив ЄС, що було б справжнім солідарним підходом ЄС, але ми були змушені запровадити це рішення в односторонньому порядку, щоб захистити наших фермерів.

На його думку, європейські правила ідуть не в ту сторону, тому Польща зробить добре діло не лише для своїх фермерів.

Я чув, що на Польщу подадуть до суду за підтримку її фермерів, але це просто смішно,

– додав він.

Також він зауважив, що країна не переймається рішеннями СОТ, бо для цього немає жодних підстав.