Украина и Румыния разработают общий план

После того как Украина предложила для Еврокомиссии и пяти восточных стран ЕС план экспортного контроля 4 агрокультур, Румыния заявила о готовности к сотрудничеству. Бухарест одобрил введение экспортных лицензий на ряд сельскохозяйственных продуктов.

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Флорин Барбу Министр сельского хозяйства Румынии Экспортные лицензии для украинских компаний вступят в силу через 30 дней. Румыния также создаст четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков.

Политик выразил уверенность, что механизм, предложенный Еврокомиссией и принятый Украиной, будет полноценно функционировать.

К слову, Румыния будет выдавать лицензии на импорт только отечественным фермерам и переработчикам пищевых продуктов, которым необходимо пополнять запасы. Для посредников их не будут предоставлять. В то же время проверки пищевых продуктов будут проводиться регулярно при импорте.

Болгария отказывается импортировать подсолнечник

Представитель страны сообщил, что импорт продолжат, когда будет установлена соответствующая квота и будут проведены переговоры с Денисом Шмыгалем.

Николай Денков Премьер-министр Болгарии Я сейчас буду разговаривать с премьер-министром Украины, в котором объясню, что в ходе сегодняшних дискуссий мы обсудили, что будет определенная квота для Болгарии, и эта квота будет разрешена для импорта в Болгарию только после того, как мы уточним, насколько она велика и о чем идет речь. В ближайшей перспективе мы не разрешим импорт семян подсолнечника из Украины.

Также он подчеркнул, что никаких нарушений качества продукции со стороны Украины не было. Импорт позволят, как только будут установлены четкие объемы, которые удовлетворят и фермеров, и перерабатывающую промышленность.

Что касается другой продукции, то сейчас также ведутся переговоры между Еврокомиссией и Украиной вместе с министрами сельского хозяйства стран-членов ЕС о том, могут ли быть включены другие продукты, о которых говорилось в первом пункте требований протестующих.

– добавил Денков.

Фермеры объявили, что протесты прекратятся, когда они увидят и одобрят обязательства, взятые на себя властью.