Україна може отримати додаткові 45 мільярдів євро: ЄС шукає гроші

Брюссель намагається знайти спосіб закрити значну частину фінансових потреб Києва, адже раніше запланованої допомоги виявилося недостатньо. У 2027 році Україні можуть надати додаткову фінансову підтримку, окрім затвердженого кредиту.

Скільки грошей хоче надати ЄС

Про нові фінансові плани ЄС у понеділок, 9 листопада, розповів єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс перед засіданням Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі, йдеться на сайті Єврокомісії.

За оцінками фахівців, дефіцит фінансування України на 2027 рік становить 70 мільярдів євро. Євросоюз має намір покрити близько двох третин цієї суми – 45 мільярдів євро.

Паралельно ми працюємо над покриттям дефіциту фінансування України, який виявився більшим, ніж очікувалося,

– пояснив Домбровскіс.

Коли можуть ухвалити рішення

Поки що остаточного рішення ЄС про виділення Україні додаткових 45 мільярдів євро немає. Єврокомісія продовжує опрацьовувати варіанти, які планує представити державам блоку.

Домбровскіс зазначив, що одним із центральних варіантів, які зараз оцінює та опрацьовує Брюссель, є кредитна схема, тобто спільні запозичення ЄС, забезпечені російськими активами.

Водночас єврокомісар пообіцяв, що варіанти можливої підтримки України представлять незабаром.

Я налаштований з обережним оптимізмом, що ми зможемо знайти рішення та забезпечити це додаткове фінансування у розмірі 45 мільярдів євро – понад те, що вже передбачено,

– додав Домбровскіс.

Зауважте! Разом з тим в ЄС вже розпочали процедури щодо другої половини кредиту у 90 мільярдів євро, затвердженого на 2026 – 2027 роки. Наступного року Київ може отримати 45 мільярдів з нього, третина з яких піде на підтримку бюджету, а дві третини – на оборонні потреби.

Нагадаємо, раніше Євросоюз закликав країни G7 збільшити фінансову підтримку України. Брюссель розраховує залучити додаткові кошти від міжнародних партнерів, адже самостійно покрити всі потреби Києва буде складно.