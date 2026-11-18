Європейські партнери знайшли спосіб перекрити гігантську фінансову діру в нашому бюджеті на найближчі роки. Цей крок дозволить не лише втримати економіку на плаву, а й суттєво посилити обороноздатність держави.

Хто віддаватиме борги та на що підуть європейські гроші

Європейська комісія 18 листопада офіційно запропонувала надати Україні додатковий кредит на суму до 45 мільярдів євро у 2027 році, повідомляє "Європейська Правда". Як повідомили у пресслужбі відомства, з цього пакету 25 мільярдів спрямують безпосередньо на військову допомогу, а ще 20 мільярдів допоможуть закрити дірки у державному бюджеті.

Зверніть увагу! Головна особливість цієї позики полягає в тому, що вона матиме форму кредиту з обмеженим правом вимоги. Простими словами – Україна не повинна буде витягувати ці гроші з кишень платників податків, адже повертати основну суму боргу доведеться виключно після отримання репарацій від Росії.

Які умови доведеться виконати Києву

Отримання бюджетної частини коштів не буде автоматичним. Європейці жорстко прив'язують фінансування до реальних змін у країні, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Остаточну долю цієї пропозиції лідери ЄС мають вирішити на позачерговому саміті у Брюсселі 26-27 листопада. Якщо рішення ухвалять, Європарламент внесе зміни до бюджету ЄС, щоб використати його як гарантію.

Потреба у нових вливаннях виникла через те, що попереднього кредиту на 90 мільярдів євро виявилося недостатньо для покриття дефіциту 2027 року, який оцінюють у 70 мільярдів. Як повідомлялося раніше, Брюссель активно шукав шляхи залучення цих коштів. Водночас амбітний план може зіткнутися з опором окремих країн, адже Угорщина, Словаччина та Чехія вже заявляли про небажання брати участь у майбутньому фінансуванні.

Тим часом Україна продовжує отримувати поточну підтримку: буквально днями Рада ЄС схвалила рекордний транш на майже 8 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility, а також перерахувала 1,71 мільярда євро суто на закупівлю ракет, дронів та систем ППО.