Україні бракує фінансування: ЄС шукає розв'язання проблеми

Україна зіткнулася з дефіцитом фінансування на 2027 рік. Наразі Європейський Союз намагається залучити для країни додаткові кошти під час зустрічей МВФ та міністрів фінансів країн G7.

Як ЄС намагається знайти фінансування для України

Заяву про проблеми з фінансуванням зробив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, про що пише Reuters.

Потреби України у фінансуванні на 2026 рік вже покриті. Водночас допомогу в розмірі близько 31 мільярда євро можуть надати, щойно Київ ухвалить узгоджені реформи.

Попри те, що Євросоюз уже пообіцяв надати Україні ще 45 мільярдів євро на 2027 рік, потреби країни будуть значно більшими. Тому ЄС активно шукає можливості залучити кошти від таких країн, як Норвегія, Швейцарія, Канада, Японія та Велика Британія.

Це одна з тем, які обговорюються під час зустрічей МВФ і G7, де ми намагаємося мобілізувати підтримку інших партнерів,

– сказав Домбровскіс.

Він нагадав, що Європейський Союз має намір покривати приблизно дві третини фінансових потреб України, а від інших партнерів очікується покриття решти.

Аби надати іншим партнерам більше часу для залучення коштів, ЄС планує прискорити виплату Україні 45 мільярдів євро, передбачених на наступний рік.

Однак ситуацію ускладнює те, що Євросоюз досі уточнює, скільки саме коштів потребуватиме Україна у 2027 році.

Варто зазначити, що існує розрив між обсягом військової допомоги Україні, яку пообіцяла надати низка держав – членів НАТО, та фактичними обсягами поставок. Скорочення цього розриву значною мірою допомогло б покрити потреби України у фінансуванні оборони,

– пояснив Домбровскіс.

Нагадаємо, що Євросоюз активно допомагає Україні. Наприклад, 14 жовтня Європейський Союз надав 2,86 мільярда євро на зброю.

А 12 жовтня ЄС запровадив санкції проти Росії. Йдеться про найбільший пакет обмежень.