Які питання узгодили

Про це сторони повідомили у четвер, 1 жовтня, у спільній заяві, яку отримала в розпорядження "Європейська правда".

Єврокомісія та Україна підкреслили, що завдяки скоординованим зусиллям змогли знайти необхідні ресурси для підтримки української економіки.

Сьогодні завдяки скоординованим спільним зусиллям ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також повторно підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного надання,

– зазначається у тексті.

Крім того, Брюссель та Київ домовилися оперативно рухатися до виділення 45 мільярдів євро в межах Ukraine Support Loan на 2027 рік. Однак ці кошти Україна отримає лише за умови виконання встановлених вимог щодо реформ.

Чому йде мова про додаткові потреби

Окремо Євросоюз та Україна домовилися розпочати роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб.

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При цьому сторони наголосили, що інші міжнародні партнери теж мають посилити підтримку України.

Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та посилити свої зусилля з огляду на значні виклики, з якими стикається Україна,

– йдеться у спільній заяві.

Для координації подальших дій ЄС та Україна домовилися проводити зустрічі щомісяця.

Нагадаємо, раніше в оборонному бюджетіі України виникла значна нестача коштів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що уряд шукає шляхи для покриття дефіциту у 27 мільярдів доларів, зокрема через спеціальні формати залучення інвестицій, такі як "дрон-діли".

Водночас європейські партнери, зокрема очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, неодноразово попереджали, що обсяги майбутньої допомоги прямо залежатимуть від швидкості ухвалення реформ українською владою.