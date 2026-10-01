Какие вопросы были согласованы

Об этом стороны сообщили в четверг, 1 октября, в совместном заявлении, которое поступило в распоряжение "Европейской правды".

Еврокомиссия и Украина подчеркнули, что благодаря скоординированным усилиям смогли найти необходимые ресурсы для поддержки украинской экономики.

Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Мы также вновь подтвердили шаги, необходимые для обеспечения их своевременного предоставления,

– отмечается в тексте.

Кроме того, Брюссель и Киев договорились оперативно продвигаться к выделению 45 миллиардов евро в рамках Ukraine Support Loan на 2027 год. Однако эти средства Украина получит только при условии выполнения установленных требований по реформам.

Почему речь идет о дополнительных потребностях

Отдельно Евросоюз и Украина договорились приступить к работе по определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей.

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При этом стороны подчеркнули, что другие международные партнеры также должны усилить поддержку Украины.

Все стороны согласились, что другие партнеры также должны выполнить свои финансовые обязательства и активизировать свои усилия с учетом значительных вызовов, с которыми сталкивается Украина,

– говорится в совместном заявлении.

Для координации дальнейших действий ЕС и Украина договорились проводить встречи ежемесячно.

Напомним, ранее в оборонном бюджете Украины возникла значительная нехватка средств. Президент Владимир Зеленский заявлял, что правительство ищет пути для покрытия дефицита в 27 миллиардов долларов, в частности за счет специальных форматов привлечения инвестиций, таких как "дрон-дилы".

В то же время европейские партнеры, в частности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, неоднократно предупреждали, что объемы будущей помощи будут напрямую зависеть от скорости принятия реформ украинскими властями.