Как ЕС пытается найти финансирование для Украины

Заявление о проблемах с финансированием сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, о чем пишет Reuters.

Потребности Украины в финансировании на 2026 год уже покрыты. В то же время помощь в размере 31 миллиарда евро может быть предоставлена, как только Киев примет согласованные реформы.

Несмотря на то, что Евросоюз уже пообещал предоставить Украине еще 45 миллиардов евро на 2027 год, потребности страны будут значительно выше. Поэтому ЕС активно ищет возможности привлечь средства от таких стран, как Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания.

Это одна из тем, которые обсуждаются в ходе встреч МВФ и G7, где мы пытаемся мобилизовать поддержку других партнеров,

– сказал Домбровскис.

Он напомнил, что Европейский Союз намерен покрывать примерно две трети финансовых потребностей Украины, а от других партнеров ожидается покрытие остальной части.

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Чтобы дать другим партнерам больше времени для привлечения средств, ЕС планирует ускорить выплату Украине 45 миллиардов евро, предусмотренных на следующий год.

Однако ситуацию осложняет то, что Евросоюз до сих пор уточняет, сколько именно средств потребуется Украине в 2027 году.

Стоит отметить, что существует разрыв между объемом военной помощи Украине, которую пообещали предоставить ряд государств – членов НАТО, и фактическими объемами поставок. Сокращение этого разрыва в значительной степени помогло бы покрыть потребности Украины в финансировании обороны,

– пояснил Домбровскис.

Напомним, что Евросоюз активно помогает Украине. Например, 14 октября Европейский Союз выделил 2,86 миллиарда евро на оружие.

А 12 октября ЕС ввел санкции против России. Речь идет о крупнейшем пакете ограничений.