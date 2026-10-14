Какую помощь получила Украина
Средства будут направлены на закупку оружия, о чем сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
На фоне усиления российских атак на наши города и критическую инфраструктуру эта поддержка является жизненно необходимой. Больше дронов, систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов означает более надежную защиту наших людей и усиление возможностей наших защитников на передовой.
Корецкий подчеркнул, что украинское правительство продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы остальная часть оборонного финансирования со стороны ЕС была предоставлена без задержек.
"Искренне благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса и все государства – члены ЕС за неизменную приверженность обороне Украины и нашей общей европейской безопасности",
– написал Сергей Корецкий.
На сайте Европейской комиссии подтвердили выделение средств в рамках оборонного компонента кредита на поддержку Украины на 90 миллиардов евро. Средства будут направлены на закупку беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока Россия не добивается успехов на фронте, она продолжает усиливать воздушные атаки, жестоко нанося удары по мирным жителям и инфраструктуре Украины.
Непоколебимая поддержка Европы важна как никогда, чтобы помочь Украине защитить свое небо и спасти жизни людей. Сегодняшним перечислением 2,86 миллиарда евро мы продолжаем удовлетворять самые насущные оперативные потребности Украины, в частности обеспечивать ее беспилотниками и ракетами, необходимыми для обороны.
Кредит на поддержку Украины предусматривает ориентировочное распределение средств на 2026–2027 годы:
- 60 миллиардов евро на оборону;
- 30 миллиардов евро на бюджетную помощь.
Только в 2026 году на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины планируется перечислить 28,3 миллиарда евро. В течение ближайших недель будут продолжаться дальнейшие выплаты в рамках оборонного компонента программы на 2026 год.
Напомним, что на этой неделе в ЕС одобрили крупнейший за всю историю пакет санкционных списков. В него вошли 826 российских компаний, а также 743 физических лица.
На прошлой неделе Украина получила 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза. Средства также были предоставлены в рамках программы Ukraine Support Loan.