Какую помощь получила Украина

Средства будут направлены на закупку оружия, о чем сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины На фоне усиления российских атак на наши города и критическую инфраструктуру эта поддержка является жизненно необходимой. Больше дронов, систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов означает более надежную защиту наших людей и усиление возможностей наших защитников на передовой.

Корецкий подчеркнул, что украинское правительство продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы остальная часть оборонного финансирования со стороны ЕС была предоставлена без задержек.

"Искренне благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса и все государства – члены ЕС за неизменную приверженность обороне Украины и нашей общей европейской безопасности",

– написал Сергей Корецкий.

На сайте Европейской комиссии подтвердили выделение средств в рамках оборонного компонента кредита на поддержку Украины на 90 миллиардов евро. Средства будут направлены на закупку беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока Россия не добивается успехов на фронте, она продолжает усиливать воздушные атаки, жестоко нанося удары по мирным жителям и инфраструктуре Украины.

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Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии Непоколебимая поддержка Европы важна как никогда, чтобы помочь Украине защитить свое небо и спасти жизни людей. Сегодняшним перечислением 2,86 миллиарда евро мы продолжаем удовлетворять самые насущные оперативные потребности Украины, в частности обеспечивать ее беспилотниками и ракетами, необходимыми для обороны.

Кредит на поддержку Украины предусматривает ориентировочное распределение средств на 2026–2027 годы:

60 миллиардов евро на оборону;

30 миллиардов евро на бюджетную помощь.

Только в 2026 году на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины планируется перечислить 28,3 миллиарда евро. В течение ближайших недель будут продолжаться дальнейшие выплаты в рамках оборонного компонента программы на 2026 год.

Напомним, что на этой неделе в ЕС одобрили крупнейший за всю историю пакет санкционных списков. В него вошли 826 российских компаний, а также 743 физических лица.

На прошлой неделе Украина получила 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза. Средства также были предоставлены в рамках программы Ukraine Support Loan.