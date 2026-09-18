Куда пойдут европейские деньги

Дополнительное финансирование анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонных переговоров в четверг с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Завтра мы выделим Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников",

– заявила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что новая помощь является ответом на не прекращающиеся российские атаки. По ее словам, Россия "непрерывно атакует Киев, пытаясь сделать повседневную жизнь его жителей невозможной".

На прошлой неделе мы одобрили финансирование ЕС для систем Patriot в рамках нашей кредитной программы поддержки Украины. Но очевидно, что нужно больше,

– подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Как в Украине реагируют на новую помощь

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил получение транша от Евросоюза в размере 3,3 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

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По словам главы правительства, средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности на закупку ракет и дронов.

Благодарю председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины и укрепление наших Сил обороны,

– отметил Корецкий.

Какое оборонное сотрудничество планирует Европа

Помимо прямого финансирования, Брюссель готов привлечь остатки средств по программе SAFE для запуска совместного оборонного производства.

Главная цель этой инициативы заключается в разработке новейшей европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам главы Еврокомиссии, в основу этого проекта ляжет совместная антибаллистическая система Freya.

Так мы сможем объединить боевой опыт и инновации Украины с технологиями, промышленными возможностями и мощностями Европы,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Проект Freya фон дер Ляйен называла одним из ключевых направлений сотрудничества с Украиной и во время выступления о состоянии Евросоюза 16 сентября.

Обратите внимание! Программа SAFE предусматривает финансирование совместных оборонных закупок Евросоюза, а Украина может участвовать в них на равных условиях со странами блока.

Напомним, что на прошлой неделе европейские лидеры уже одобрили выделение средств на системы Patriot в рамках кредита для Украины. Фон дер Ляйен подчеркнула, что их необходимо поставить Украине как можно скорее.