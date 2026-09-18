Куди підуть європейські гроші

Додаткове фінансування анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонних переговорів у четвер з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Завтра ми виділимо Україні ще 3,3 мільярда євро для закупівлі ракет і безпілотників,

– заявила вона.

Фон дер Ляєн також зазначила, що нова допомога є відповіддю на російські атаки, які не припиняються. За її словами, Росія "невпинно атакує Київ, намагаючись зробити повсякденне життя його мешканців неможливим".

Минулого тижня ми схвалили фінансування ЄС для систем Patriot у межах нашої кредитної програми підтримки України. Але очевидно, що потрібно більше,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Яку оборонну співпрацю планує Європа

Окрім прямого фінансування, Брюссель готовий залучити залишки коштів за програмою SAFE для запуску спільного оборонного виробництва.

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Головна мета цієї ініціативи полягає у розробці новітньої європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони.

За словами очільниці Єврокомісії, в основу цього проєкту ляже спільна антибалістична система Freya.

Так ми зможемо поєднати бойовий досвід та інновації України з технологіями, промисловими можливостями та потужностями Європи,

– підкреслила фон дер Ляєн.

Проєкт Freya фон дер Ляєн називала одним із ключових напрямів співпраці з Україною і під час виступу про стан Євросоюзу 16 вересня.

Зауважте! Програма SAFE передбачає фінансування спільних оборонних закупівель Євросоюзу, а Україна може брати участь у них на рівних умовах із країнами блоку.

Нагадаємо, що минулого тижня європейські лідери вже схвалили виділення коштів на системи Patriot у межах кредиту для України. Фон дер Ляєн наголосила, що їх необхідно поставити Україні якнайшвидше.