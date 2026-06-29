Уряд збільшив фінансування популярної програми: рішення вже погодив Кабмін

Фінансування програми Національний кешбек зросте на 799,2 мільйона гривень у поточному році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Яке рішення погодив уряд

Розпорядження №628-р оприлюднено на Урядовому порталі.

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Згідно з інформацією, зміни внесено до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2026 р. № 218 "Деякі питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва або пального".

Таким чином, збільшення виділених коштів зросте з 2 138 100 тисячі гривень до 2 937 364 тисячі гривень.

Слід відзначити, що уряд не планує закриття програми Національний кешбек, попри всі чутки, що ширилися у мережі. Навіть навпаки – очікується новий етап програми. Він розпочнеться вже у липні поточного року.

Що ще варто знати про Нацкешбек

Вже у липні поточного року програма перейде на новий етап. А використати виплати з Національного кешбеку українці можуть до 30 червня – інакше вони повернуться до Держбюджету.

Зокрема, у травні завершився кешбек на пальне. Програмою, які тривала з 20 березня по 31 травня, скористалися 2,3 мільйона українців.