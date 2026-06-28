На що можна витратити національний кешбек

Користувачі мають час до 30 червня, аби використати свої накопичення. Як повідомили на порталі Дія, у липні програма Нацкешбеку перейде на новий етап.

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Витратити накопичений кешбек можна на визначені державою товари й послуги:

ліки та медичні вироби;

благодійність і донати на Збройні Сили України;

продукти українського виробництва;

книги та друковану продукцію;

комунальні послуги;

поштові послуги.

Перелік магазинів, де за кешбек можна купити продукти, шукайте на сторінці "Зроблено в Україні".

Чому не виплачують національний кешбек у червні

Останні надходження на картку Нацкешбеку були наприкінці травня – це зарахували накопичення за квітень. Кошти за травневі придбання надійдуть у липні, й надалі все працюватиме у звичному режимі. Тобто користувачам нараховуватимуть кешбек після 20 числа кожного місяця.

Зауважимо, що максимальна сума кешбеку на місяць, як і раніше, становитиме 3 тисячі гривень. Компенсацію в розмірі 5% або 15% повертають споживачеві за безготівкову оплату товарів українського виробництва.

Як оформити нацкешбек

Щоб долучитися до програми Національний кешбек, потрібно відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів. Потім – визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток.

Далі у Дії обрати послугу "Національний кешбек", після чого активувати картку, на яку нараховуватимуть компенсацію.

Скільки ще працюватиме програма Нацкешбек

Проєкт "Національний кешбек" створювали, аби стимулювати попит на українські товари й послуги, що сприяв би розвитку їхнього виробництва.

Спочатку за купівлю вітчизняних товарів повертали 10% їхньої вартості, а з 1 березня 2026 року ставку розділили на 5% і 15% залежно від частки імпорту та рівня конкуренції в товарній категорії.

У травні Кабмін продовжив програму Нацкешбек, але з обмеженням. Вона працюватиме під час воєнного стану, однак не довше, ніж до 30 квітня 2028 року.

Мінекономіки матиме прозвітувати про результати програми через 2 місяці після завершення проєкту.