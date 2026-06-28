На что можно потратить национальный кэшбэк

У пользователей есть время до 30 июня, чтобы использовать свои накопления. Как сообщили на портале Дия, в июле программа Нацкешбек перейдет на новый этап.

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Потратить накопленный кэшбэк можно на определенные государством товары и услуги:

лекарства и медицинские изделия;

благотворительность и пожертвования в пользу Вооруженных Сил Украины;

продукты украинского производства;

книги и печатную продукцию;

коммунальные услуги;

почтовые услуги.

Список магазинов, где за кэшбэк можно купить продукты, ищите на странице "Сделано в Украине".

Почему не выплачивают национальный кэшбэк в июне

Последние поступления на карту Нацкешбека были в конце мая – это были зачислены накопления за апрель. Средства за майские покупки поступят в июле, и в дальнейшем все будет работать в обычном режиме. То есть пользователям будут начислять кэшбэк после 20 числа каждого месяца.

Отметим, что максимальная сумма кэшбэка в месяц, как и раньше, составит 3 тысячи гривен. Компенсацию в размере 5% или 15% возвращают потребителю за безналичную оплату товаров украинского производства.

Как оформить Нацкэшбэк

Чтобы присоединиться к программе Национальный кэшбэк, необходимо открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров. Затем – выбрать карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт.

Далее в приложении Дия выбрать услугу Национальный кэшбэк, после чего активировать карту, на которую будет начисляться компенсация.

Как долго будет действовать программа Нацкешбек

Проект Национальный кэшбэк был создан для стимулирования спроса на украинские товары и услуги, что способствовало бы развитию их производства.

Изначально за покупку отечественных товаров возвращали 10% их стоимости, а с 1 марта 2026 года ставку разделили на 5% и 15% в зависимости от доли импорта и уровня конкуренции в товарной категории.

В мае Кабмин продлил программу Нацкешбек, но с ограничением. Она будет действовать в период военного положения, однако не дольше 30 апреля 2028 года.

Министерство экономики должно будет отчитаться о результатах программы через 2 месяца после завершения проекта.