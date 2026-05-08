В последнее время украинцы активно обсуждают программу нацкешбека. И если кто-то акцентирует внимание на обновлениях инициативы или новых направлениях, то для кого-то до сих пор вопрос – что же такое национальный кэшбек.

О том, когда появилась программа, как она работает и что дает украинцам, рассказывает 24 Канал.

Что такое национальный кэшбек?

Программа нацкешбека появилась в Украине от 2024 года. В феврале зарегистрировали бренд "Сделано в Украине", а с 2 сентября началась реализация инициативы.

Суть экспериментального проекта, как называют нацкешбек в правительстве:

увеличить спрос на украинские товары;

поддержать население;

способствовать экономической стабильности через вложения в национальное производство.

Соответственно участниками программы могут быть все украинцы с 18 лет, которые покупают продукты и товары со специальными пометками "Сделано в Украине".

Обратите внимание! "Сделано в Украине" – это маркировка на товарах и отдельный бренд, по которому идентифицируют собственное производство. Чаще всего отметка указывает на возможность получения нацкешбека, но некоторые товары нужно проверять отдельно. Ведь не все продукты, которые относятся к проекту, имеют соответствующую маркировку.

Чтобы бизнесы и предприниматели могли присоединиться к государственной программе – нужно пройти специальную регистрацию через Дію.

По состоянию на май 2026 года, по последней статистике сайта "Сделано в Украине", в программе:

более 1 990 производителей;

37 235 точек продаж;

более 417 тысяч товаров.

Также известно, что за все время существования проекта начислено более 11,3 миллиардов гривен нацкешбека. Среди граждан к инициативе присоединились более 9 миллионов украинцев.

Как пишет Укринформ, Алексей Соболев, министр экономики, во время презентации исследований программы и влияния на потребителей очертил основные результаты. Так, общая сумма выплат нацкешбеку уже достигла 8 миллиардов гривен. Ежемесячно программой регулярно пользуются 4,8 миллиона украинцев.

Через какие банки и сферы реализуют программу национального кэшбэка?

Чтобы подключить бонусы и получать возврат средств из программы нужно открыть виртуальную или физическую карту с соответствующим названием "Национальный кэшбек".

Перечень уполномоченных банков можно найти на сайте программы. К ним относятся:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

monobank (АО "Универсал Банк");

Raiffeisen Bank;

А-Банк;

ПУМБ;

Sense Bank;

УКРСИББАНК;

УКРГАЗБАНК;

БАНК ГЛОБУС;

Аккордбанк;

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР;

Банк "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";

РАДАБАНК;

ПРАВЭКС БАНК;

OTP Bank;

АО Креди Агриколь Банк;

MTB Bank;

Банк Власний Рахунок (пока не эмитирует карты для выплат кэшбэка);

АО Идея Банк.

Далее нужно активировать национальный кэшбек. То есть после открытия соответствующей карты в одном из приведенных банков – нужно перейти в Дию. Далее:

выбрать раздел "Национальный кэшбек";

выбрать соответствующую карту для начислений.

Важно! Получать кэшбек можно только на отдельную/специальную карту. Без виртуального счета, предназначенного для программы, стать участником национального кэшбэка невозможно.

Виды продукции, через которые реализуют программу – продукты питания, лекарства, товары для дома, печатная продукция, бытовая техника, одежда и обувь, бытовая химия, косметика.

Правда, кэшбек не предоставляется на подакцизные товары (исключение – алкогольные напитки, произведенные без добавления спирта).

Национальный кэшбек доступен для клиентов продуктовых магазинов. Например, Фора, Сильпо, Ашан, Траш, АТБ-Маркет, Близенько, NOVUS, VARUS и других.

Также на проценты кэшбэка могут рассчитывать клиенты онлайн-ресурса ROZETKA, некоторых сетей аптек и магазинов непродовольственных товаров.

Какие условия и виды национального кэшбэка?

Из-за влияния ряда факторов на экономическую ситуацию в Украине, программу господдержки меняли уже несколько раз. Речь идет не только об условиях проекта, но и о формах и направлениях действия.

Сначала, в 2024 году, было единственное и основное условие для пользования программой – покупка товаров "Сделано в Украине". Так, граждане брали в корзины отечественные товары и получали за них условную компенсацию – 10% от стоимости.

Новые правила начисления кэшбэка в 2026 году

Однако с 1 марта 2026 года заработали обновленные проценты национального кэшбэка. Чтобы получить выплаты за покупку украинских товаров теперь нужно учитывать, что нет единой процентной ставки.

В зависимости от доли импорта в потребительской корзине, украинцы могут получить:

5% нацкешбек – на товары отечественного производства, если в корзине доля импорта меньше 35%;

15% кэшбек – на продукцию украинского производителя, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Как объясняли в министерстве, изменения должны способствовать большему спросу на украинские товары в категориях, где преобладает импорт.

Потратить полученные средства с кэшбэка можно на:

оплату коммуналки;

лекарства и медицинские товары;

продукты "Сделано в Украине";

книги и печатную продукцию";

донаты и поддержка ВСУ.

В частности накануне стало известно, что правительство продлило действие программы нацкешбека. По постановлению Кабмина инициатива должна действовать во время военного положения, но не дольше чем до 30 апреля 2028 года.

Кэшбек на топливо

Из-за последствий войны в Иране и стремительного повышения цен на топливо, украинское правительство обновило инициативу. Так, от 20 марта 2026 года заработал топливный кэшбек.

К программе присоединились более 20 АЗС, где за покупку топлива начисляется кэшбек. Каждый литр дает возможность получить:

15% кэшбэка – если заправлять авто дизелем;

10% кэшбэка – на бензин;

5% кэшбэка – на автогаз.

Изначально программу лояльности для водителей планировали реализовывать до 1 мая. Однако действие проекта продлили до 31 числа текущего месяца.

В то же время эта дата не означает завершения программы, ведь в правительстве обещают пересматривать условия в соответствии с ситуацией на рынке и учитывать результативность/полезность инициативы.

Какие лимиты национального кэшбэка?

Проект направлен на компенсацию стоимости покупок украинцев, но не является безмерным. Так, власти установили ограничения по суммам, которые будут возвращать гражданам.

Лимит на национальный кэшбек

С 2024 года, несмотря на обновление процентных ставок кэшбека в 2026 году, никаких изменений нет. Максимальная сумма выплаты, которую украинцы могут получить – 3000 гривен.

Лимиты нацкешбэка на топливо

В первый срок действия, который установить на этот вид кэшбэка (до 1 мая), максимальная сумма возврата составляла 1000 гривен.

Кэшбэк на топливо, который действует сейчас, до 31 мая, имеет лимит в 500 гривен.

В то же время важно учитывать, что кэшбек на топливо является составляющей общего кэшбека. То есть сейчас украинец может получить за месяц не более 3 тысяч компенсации совокупно, вместе с топливом. Начисления за топливо не идут отдельно, они уже входят в общий размер бонусов.

Как проверить начисление кэшбэка и какие сроки начислений?

Если речь идет об общих суммах зачислений, выплат, которые человек получает через программу национального кэшбэка – надо смотреть Действие.

Именно в этом приложении отображается статистика начислений за определенные покупки. Можно также посмотреть, или в обработке платеж за определенный месяц, историю списаний и другие мелочи.

Как проверить продукт на наличие в программе

В то же время есть отдельный способ проверки для начисления кэшбэка. Так, если покупатель в магазине сомневается, подпадает ли товар под программу, можно воспользоваться функцией сканирования штрихкодов в Дії. В частности результаты покажут, сколько процентов кэшбэка можно получить за определенный товар.

А чтобы найти функцию, нужно:

зайти в Дію;

перейти в раздел Сервисы;

выбрать Национальный кэшбек;

нажать на значок сканера.

Сроки начисления национального кэшбэка

Средства за текущий месяц зачисляют на карту на следующий день после покупки. Выплаты проводят ежемесячно, примерно в 20-х числах.

Однако бывали случаи, когда выплаты задерживали минимум на 2 месяца (с октября 2025 года) из-за нехватки финансирования. Впоследствии средства таки выплатили украинцам.

Преимущества национального кэшбэка и отзывы о программе

По определению правительства, программа дает возможность украинцам получать денежную компенсацию за покупки и впоследствии тратить эти средства на другие товары. По мнению властей, это более целесообразный инструмент, чем одноразовые выплаты.

Как отметил в своем блоге для IdeaBank Артур Цвинтарный, эксперт по маркетингу, преимуществом национального кэшбека является то, что инициатива не имеет экономических хлопот ни для одной из сторон.

По мнению эксперта, потребитель получает определенную сумму средств и самостоятельно может определить, на что лучше их потратить. Фактически это как бы пассивный доход, который даже не облагается налогом. Цвинтарный также отмечает, что такой способ хорошо работает на увеличение покупательной способности.

Участники программы национального кэшбека имеют так называемую акцию или скидку, по которой могут экономить средства. В целом инициатива с маркировкой продукции работает на узнаваемость и формирует бренд Украины.

В то же время в комментарии для 24 Канала эксперт по энергетике Владимир Омельченко рассказывал, что кэшбек на топливо может стать не спасением для экономики во время кризиса, а новым вызовом. Ведь программа предусматривает дополнительные расходы средств из бюджета, который имеет дефицит.

В правительстве инициативу топливного возврата средств комментировали, как поддержку водителей во время сложной ситуации на рынке.

Относительно общества – 95% пользователей программой оценивают ее положительно или нейтрально. Это данные из последнего исследование, которое провели по заказу компании Mastercard в марте-апреле 2026 года.

Ранее в материале для УНИАН киевлянка делилась впечатлениями от программы так:

За нацкешбек мне на карту "капает" в среднем 200 гривен в месяц за покупки в украинских супермаркетах. Я не обращаю внимание на бренд и не меняла свои предпочтения ради этих небольших выплат. Но продукты питания покупаю и так в основном отечественные. Потому что насобирается, то и имею,

– рассказала пользовательница приложения.

В частности девушка поделилась, что поступления из программы тратила на мобильную связь и донаты для ВСУ. Но в дальнейшем планирует отдавать деньги на благотворительность (после того, как возможность оплаты мобильных тарифов убрали из перечня возможных).

Поэтому, национальный кэшбек – это возможность для украинцев получить бонусы за покупку украинских товаров. В частности это дополнительная скидка от государственной программы. Специалисты по-разному оценивают проект. Очевидно, он имеет свои нюансы.

Однако выбор за потребителями и украинцами. Как в примере киевлянки – программой можно пользоваться, не меняя потребительских ценностей. А результат – помощь армии или любая полезная покупка для себя со сбережением.