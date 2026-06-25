Чому в чеках є QR-коди

QR-код у фіскальному чеку потрібен для перевірки справжності розрахункового документа. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли юристи Mudri.partners.

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Наявність та структуру QR-коду в фіскальному чеку регламентує Положення про форму та зміст розрахункових документів, зокрема, електронних. Він містить основні реквізити чека, а саме:

дату;

час операції;

суму;

фіскальний номер;

дані реєстратора розрахункових операцій.

Завдяки цим даним QR-код забезпечує можливість перевірити розрахункову операцію в інформаційних системах Державної податкової служби. Покупець має відсканувати його й переконатися, що операція зареєстрована у фіскальній системі ДПС. Якщо це так, товар чи послуга продані офіційно, а податки сплачені до бюджету.

QR-код також виконує функцію захисту від підроблених або некоректно сформованих розрахункових документів, оскільки містить унікальні ідентифікатори фіскалізації,

– пояснюють юристи.

Це означає, що в разі потреби споживач зможе повернути товар за таким чеком і захистити свої права.

Нагадаємо, що за законодавством у магазинах та супермаркетах клієнтам зобов'язані видавати чек у паперовій або електронній формі. Покупець може відмовитися від нього, але це не означає, що продаж можна не оформлювати офіційно.

Касири й продавці іноді запитують покупців, чи потрібен чек. Отримавши відмову, ті можуть не друкувати зайвих розрахункових документів та зекономити папір.