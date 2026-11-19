Політичні зміни у Європі ставлять під удар стабільність допомоги для Києва. Щоб цього не сталося, Німеччина має намір закріпити довгостроковий механізм фінансування України у наступному багаторічному бюджеті ЄС.

Як Німеччина планує захистити фінансування

План Берліна полягає в тому, щоб створити бюджетний резерв для залучення додаткових коштів для України понад 100 мільярдів євро, які Єврокомісія вже запропонувала передбачити, пише Politico.

Механізм запозичень дозволив би в майбутньому виділяти додаткове фінансування, не закладаючи величезні видатки одразу.

Водночас Німеччина хоче змінити правила ухвалення майбутніх рішень про такі запозичення. Якщо затвердження самого довгострокового бюджету ЄС потребуватиме одностайної підтримки всіх держав, то рішення про залучення додаткових коштів для України могли б ухвалювати кваліфікованою більшістю.

Це означало б, що окрема країна не зможе самостійно заблокувати фінансування Києва.

У сучасному геополітичному світі така потреба в одностайності не має сенсу,

— пояснив європейський дипломат, обізнаний із переговорами.

У Берліні побоюються, що ситуація може стати ще складнішою, якщо на президентських виборах у Франції у квітні переможе Марін Ле Пен із ультраправої партії "Національне об'єднання", яка критично ставиться до допомоги Україні.

Питання фінансування України є більш суперечливим, ніж будь-коли раніше,

– зазначив європейський чиновник.

Чому Берлін поспішає затвердити новий механізм

Водночас канцлер Фрідріх Мерц намагається зробити підтримку Києва загальноєвропейською справою також через внутрішній тиск.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" активно набирає рейтинги, критикуючи уряд за мільярдні витрати на Україну замість вирішення внутрішніх економічних проблем.

Крім того, Берлін наполягає, щоб саме бюджет Євросоюзу покривав понад 40 мільярдів євро відсотків за вже виданими кредитами. Якщо цього не зробити, ці виплати поглинуть значну частину із запланованих 100 мільярдів євро, змусивши ЄС знову шукати додаткові ресурси для покриття українського дефіциту.

Вони не хочуть бути єдиними, хто й надалі фінансуватиме Україну, зважаючи на вибори в інших країнах. Фінансування є чутливим питанням і в самій Німеччині,

– резюмував європейський чиновник.

Нагадаємо, що раніше Фрідріх Мерц висунув жорсткий ультиматум керівництву ЄС щодо затвердження семирічного бюджету на 2028 – 2034 роки. Він попередив, що Німеччина заблокує фінансовий документ, якщо всі члени блоку не погодяться покрити дефіцит українського бюджету, який наступного року сягне 70 мільярдів євро.

Такі погрози викликали різку реакцію у Франції. Зокрема, Марін Ле Пен публічно розкритикувала німецького канцлера за тиск на інші країни та заявила про готовність особисто зустрітися з Володимиром Зеленським у Брюсселі, щоб обговорити питання фінансової підтримки.