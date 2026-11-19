Как Германия планирует обеспечить финансирование

План Берлина заключается в том, чтобы создать бюджетный резерв для привлечения дополнительных средств для Украины сверх 100 миллиардов евро, которые Еврокомиссия уже предложила предусмотреть, пишет Politico.

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Механизм заимствований позволил бы в будущем выделять дополнительное финансирование, не закладывая огромные расходы сразу.

В то же время Германия хочет изменить правила принятия будущих решений о таких заимствованиях. Если утверждение самого долгосрочного бюджета ЕС потребует единодушной поддержки всех государств, то решения о привлечении дополнительных средств для Украины могли бы приниматься квалифицированным большинством.

Это означало бы, что отдельная страна не сможет самостоятельно заблокировать финансирование Киева.

В современном геополитическом мире такая необходимость в единодушии не имеет смысла– пояснил европейский дипломат, знакомый с ходом переговоров.

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В Берлине опасаются, что ситуация может стать еще сложнее, если на президентских выборах во Франции в апреле победит Марин Ле Пен из ультраправой партии "Национальное объединение", которая критически относится к помощи Украине.

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Вопрос финансирования Украины является более спорным, чем когда-либо ранее– отметил европейский чиновник.

Почему Берлин спешит утвердить новый механизм

В то же время канцлер Фридрих Мерц пытается сделать поддержку Киева общеевропейским делом также из-за внутреннего давления.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" активно набирает рейтинги, критикуя правительство за миллиардные расходы на Украину вместо решения внутренних экономических проблем.

Кроме того, Берлин настаивает на том, чтобы именно бюджет Евросоюза покрывал более 40 миллиардов евро процентов по уже выданным кредитам. Если этого не сделать, эти выплаты поглотят значительную часть из запланированных 100 миллиардов евро, вынудив ЕС вновь искать дополнительные ресурсы для покрытия украинского дефицита.

Они не хотят быть единственными, кто и в дальнейшем будет финансировать Украину, учитывая выборы в других странах. Финансирование является чувствительным вопросом и в самой Германии– резюмировал европейский чиновник.

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Напомним, что ранее Фридрих Мерц выдвинул жесткий ультиматум руководству ЕС относительно утверждения семилетнего бюджета на 2028–2034 годы. Он предупредил, что Германия заблокирует финансовый документ, если все члены блока не согласятся покрыть дефицит украинского бюджета, который в следующем году достигнет 70 миллиардов евро.

Такие угрозы вызвали резкую реакцию во Франции. В частности, Марин Ле Пен публично раскритиковала канцлера Германии за давление на другие страны и заявила о готовности лично встретиться с Владимиром Зеленским в Брюсселе, чтобы обсудить вопрос финансовой поддержки.