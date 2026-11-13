"Взбудораживает Европу": Ле Пен готова обсудить с Зеленским финансовую поддержку Украины

Об этом пишет Le Monde.

Adv

популярные видео

Споры по поводу бюджета

Кандидат от ультраправого "Национального объединения" объяснила выбор бельгийской столицы тем, что споры вокруг выделения средств Киеву приобрели общеевропейский масштаб.

Считаю, что это было бы вполне уместным местом. Дело в том, что вопрос финансирования Украины сейчас будоражит Европу– подчеркнула Ле Пен.

Она также анонсировала дипломатический контакт с украинской стороной. В понедельник, 16 ноября, она планирует провести закрытую встречу с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко и проинформировать его о своем намерении провести переговоры с Владимиром Зеленским.

Ле Пен публично выразила недовольство позицией Германии по вопросу о переговорах о следующем долгосрочном бюджете Евросоюза. По ее словам, немецкий канцлер Фридрих Мерц "начинает угрожать то одним, то другим" после того, как несколько стран выступили против дополнительного финансирования Украины.

Напомним, ранее Фридрих Мерц выдвинул ультиматум относительно утверждения семилетнего бюджета Евросоюза на 2028 – 2034 годы. Берлин предупредил, что может заблокировать решение, что если все члены блока не согласятся финансово поддерживать Украину.