Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку

Україна отримала фінансування від Світового банку в межах проєкту PEACE. Сума склала 4,8 мільярда доларів.

Фінансування від Світового банку

Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України, передає 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Ці інвестиції призначені для реалізації реформ:

соціальної та освітньої сфери,

сфери охорони здоров'я,

агровиробників

проєктів відновлення.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Надзвичайно вдячним Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансово допомагають у межах проекту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 мільярда доларів.