Фінансування від Світового банку

Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України, передає 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Читайте також "Зробимо країну великою": чому економічні реформи та політика Трампа можуть провалитись

Ці інвестиції призначені для реалізації реформ:

  • соціальної та освітньої сфери,
  • сфери охорони здоров'я,
  • агровиробників
  • проєктів відновлення.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Надзвичайно вдячним Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансово допомагають у межах проекту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 мільярда доларів.