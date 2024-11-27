Фінансування від Світового банку
Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України, передає 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Ці інвестиції призначені для реалізації реформ:
- соціальної та освітньої сфери,
- сфери охорони здоров'я,
- агровиробників
- проєктів відновлення.
Надзвичайно вдячним Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансово допомагають у межах проекту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну.
Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 мільярда доларів.