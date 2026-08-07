Єврокомісія попередила Румунію: затримка із закриттям ТЕС може дорого коштувати

ЄС попередив про можливі фінансові наслідки

Європейська комісія заявила, що відступ Румунії від графіка виведення з експлуатації вугільних електростанцій може позначитися на виплатах, передбачених у межах Національного плану відновлення та стійкості. Про це повідомляє Digi24.

У Брюсселі також звернули увагу на затримки з виконанням енергетичних реформ. Зокрема, йдеться про повільніше закриття найбільш забруднюючих джерел генерації та недостатньо швидкий розвиток газової генерації, яка має поступово замінити вугільні електростанції.

Водночас у Єврокомісії підкреслили, що Румунія як суверенна держава самостійно ухвалює рішення щодо роботи власних електростанцій. Однак виконання взятих на себе зобов'язань безпосередньо пов'язане з доступом до європейського фінансування.

Чому парламент змінив підхід до закриття ТЕС

Палата депутатів Румунії підтримала законопроєкт, який передбачає, що країна не закриватиме вугільні електростанції доти, доки не будуть введені в експлуатацію альтернативні джерела генерації. Документ підтримали 180 депутатів, тоді як дев'ятеро проголосували проти, ще 27 утрималися.

Прихильники рішення наголошують, що воно необхідне для гарантування енергетичної безпеки країни. Водночас критики, серед яких представники Національно-ліберальної партії, застерігають, що такий крок може створити проблеми з отриманням коштів Європейського Союзу.

Раніше Румунія погодилася поступово вивести з експлуатації вугільні електростанції до 2032 року. Виконання цього графіка є однією з умов отримання фінансування від ЄС у межах програми післявоєнного відновлення та реформ.

До речі, Румунія екстрено намагається врятувати роботу своєї атомної електростанції. Через рекордне обміління Дунаю влада вдалася до безпрецедентної операції: у річці затоплюють баржі з камінням, щоб перенаправити потік води до реактора.