ЕС предупредил о возможных финансовых последствиях

Европейская комиссия заявила, что отклонение Румынии от графика вывода из эксплуатации угольных электростанций может повлиять на выплаты, предусмотренные в рамках Национального плана восстановления и устойчивости. Об этом сообщает Digi24.

В Брюсселе также обратили внимание на задержки с выполнением энергетических реформ. В частности, речь идет о более медленном закрытии наиболее загрязняющих источников генерации и недостаточно быстром развитии газовой генерации, которая должна постепенно заменить угольные электростанции.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что Румыния как суверенное государство самостоятельно принимает решения относительно работы собственных электростанций. Однако выполнение взятых на себя обязательств напрямую связано с доступом к европейскому финансированию.

Почему парламент изменил подход к закрытию ТЭС

Палата депутатов Румынии поддержала законопроект, предусматривающий, что страна не будет закрывать угольные электростанции до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию альтернативные источники генерации. Документ поддержали 180 депутатов, однако девять проголосовали против, еще 27 воздержались.

Сторонники решения подчеркивают, что оно необходимо для обеспечения энергетической безопасности страны. В то же время критики, среди которых представители Национально-либеральной партии, предупреждают, что такой шаг может создать проблемы с получением средств от Европейского Союза.

Ранее Румыния согласилась постепенно вывести из эксплуатации угольные электростанции к 2032 году. Выполнение этого графика является одним из условий получения финансирования от ЕС в рамках программы послевоенного восстановления и реформ.

Кстати, Румыния в экстренном порядке пытается спасти работу своей атомной электростанции. Из-за рекордного обменения Дуная власти прибегли к беспрецедентной операции: в реку затопляют баржи с камнями, чтобы перенаправить поток воды к реактору.