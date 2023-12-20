Мінфін знизив потребу в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік до 37,3 мільярда доларів

Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив на зустрічі фінансових лідерів G7, ЄС, МВФ і Світового Банку 19 грудня. Він підкреслив значення G7 у підтримці фінансової стабільності України, зокрема регулярної та передбачуваної допомоги.

Чому потреба у фінансуванні зменшилась

Марченко зазначив, що у 2023 році Україні вдалося залучити понад 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, а до кінця року очікується 42,3 мільярда доларів.

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Він також повідомив, що потреба в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік знизилася з 41 мільярда доларів до 37,3 мільярда доларів.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Підтримка країн G7 відіграла важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності України. В першу чергу, як Міністр фінансів, я вдячний за ритмічну та передбачувану фінансову допомогу для України. За 2023 рік, завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами, Міністерству фінансів України вдалося залучити вже понад 39 млрд доларів США зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів США.

У 2023 році, завдяки діям українського уряду та підтримці міжнародних партнерів, Україна зберегла свою фінансову та економічну стабільність навіть в умовах воєнного стану. Міністр фінансів заявив, що економіка країни показує зростання ВВП на 5%, а інфляція знизилася з 26,6% до 5,1%.

За 11 місяців 2023 надходження до державного бюджету від митниці та податкової збільшено на 4,4 мільярда доларів США порівняно з аналогічним періодом 2022 року,

— додає Марченко.

Для підтримки соціальної сфери та військових потреб, Україна розраховує на міжнародну підтримку, адже в поєднанні з ефективними рішеннями уряду України під час повномасштабної війни, вона дозволила зберегти фінансову та економічну стабільність.

Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 мільярда доларів США завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів. Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується виключно коштом внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів,

— пояснює міністр.

Лідери фінансового блоку G7 своєю чергою відзначили ефективну роботу Міністерства фінансів та Уряду України для подолання негативних економічних наслідків війни. Сторони також запевнили у збереженні підтримки.

Що буде в Україні без фінансування Заходу

На початку грудня почали виникати проблеми з виділенням коштів Україні, як серед країн-членів G7, так і серед країн ЄС. Так, 6 грудня Сенат США заблокував розгляд законопроєкту про виділення американським союзникам пакета допомоги, зокрема й Україні, через суперечку демократів і республіканців.

А через два дні лідери ЄС на саміті в Брюсселі не змогли досягти угоди щодо давно запланованого чотирирічного плану фінансування для України вартістю 50 мільярдів євро після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на цю пропозицію.

Днями глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала союзників України швидко розблокувати десятки мільярдів доларів для країни, оскільки затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу попереднє економічне відновлення. А уряд без фінансової підтримки буде змушений вдатися до екстрених заходів.