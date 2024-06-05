Скільки Україна отримала грошей від міжнародних партнерів за два роки війни
5 червня 2024, 09:57Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів
Від початку повномасштабного вторгнення, міжнародні партнери одразу почали виділяти для України пакети фінансової допомоги. За два роки, до 28 травня 2024 року, сумарно нам надійшло 85 мільярдів доларів.
Скільки отримала Україна за 2 роки
Найбільше грошей виділив Євросоюз – 27,491 мільярда доларів (в еквіваленті). Далі статистика така:
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- США – 22,93 мільярда доларів;
- МВФ – 7,168 мільярда доларів;
- Японія – 4,207 мільярда доларів;
- Канада – 3,646 мільярда доларів;
- Велика Британія – 2,038 мільярда доларів;
- Світовий банк – 2,045 мільярда доларів;
- Німеччина – 1,689 мільярда доларів;
- Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів доларів.
Також у списку партнерів України знаходяться різні країни Європи, що не внесли більш як 1 мільярд доларів за два роки. Сумарно з лідерами списку вони виділили 73,573 мільярда доларів.
Хто ще у списку партнерів
- Норвегія,
- Франція,
- Італія,
- Нідерланди,
- Іспанія,
- Данія,
- Швеція,
- Фінляндія,
- Швейцарія,
- Литва,
- Ірландія,
- Латвія,
- Австрія,
- Бельгія,
- Ісландія,
- Албанія,
- Естонія.