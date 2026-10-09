Мільйон євро на оборону: Фінляндія терміново передає Україні новий пакет допомоги

Європейські партнери продовжують оперативно реагувати на критичні запити нашої держави в умовах війни. Чергове рішення союзників посилить обороноздатність на фронті вже найближчим часом.

Яку суму виділяють та чому деталі постачання тримають у секреті

Президент Фінляндії Александр Стубб офіційно схвалив передачу 35-го пакета військової підтримки для української армії вартістю близько одного мільйона євро. До нього, за інформацією Міністерства оборони Фінляндії, увійшов один окремий вид оборонного спорядження, який екстрено передадуть прямо зі складів фінських Збройних сил, про що повідомляє Європейська правда.

Важливо! З міркувань безпеки та для гарантування успішної логістики, точний вміст пакета та графік його доставки не розголошуються. "Ми отримали від України термінове прохання про підтримку, на яке реагуємо цією прискореною цілеспрямованою акцією", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен. Він також наголосив, що Фінляндія не закриває очі на біду українців і продовжує стабільно постачати необхідні матеріали для боротьби з російською агресією.

Водночас у відомстві анонсували, що вже зараз триває активна підготовка наступного, значно масштабнішого траншу військової допомоги. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Гельсінкі вже надало нашій державі оборонного спорядження на солідну суму – 3,6 мільярда євро.

Які фінансові рішення ухвалювалися раніше

Окрім прямої військової підтримки, Фінляндія активно інвестує у відбудову нашої держави. Як повідомлялося раніше, на початку жовтня Гельсінкі виділило гроші на відбудову України в межах Спеціальної програми SPUR 2.0.

Тоді йшлося про надання позики у розмірі 50 мільйонів євро, що дозволить Світовому банку залучити значно більше фінансування на вигідних умовах. За останніми оцінками експертів, загальна вартість відновлення та реконструкції української інфраструктури протягом наступного десятиліття становитиме щонайменше 588 мільярдів доларів.