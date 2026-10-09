Какую сумму выделяют и почему детали поставок держатся в секрете

Президент Финляндии Александр Стубб официально одобрил передачу 35-го пакета военной помощи для украинской армии стоимостью около одного миллиона евро. В него, по информации Министерства обороны Финляндии, вошел один отдельный вид оборонного снаряжения, который в экстренном порядке будет передан прямо со складов финских Вооруженных сил, что сообщает Европейская правда.

Важно! Из соображений безопасности и для обеспечения успешной логистики точное содержание пакета и график его доставки не разглашаются. "Мы получили от Украины срочную просьбу о поддержке, на которую реагируем этой ускоренной целенаправленной акцией", – отметил министр обороны Антти Хяккянен. Он также подчеркнул, что Финляндия не закрывает глаза на беду украинцев и продолжает стабильно поставлять необходимые материалы для борьбы с российской агрессией.

В то же время в ведомстве сообщили, что уже сейчас идет активная подготовка следующего, значительно более масштабного транша военной помощи. В целом с начала полномасштабного вторжения Хельсинки уже предоставили нашей стране оборонное снаряжение на солидную сумму – 3,6 миллиарда евро.

Какие финансовые решения принимались ранее

Помимо прямой военной поддержки, Финляндия активно инвестирует в восстановление нашего государства. Как сообщалось ранее, в начале октября Хельсинки выделили средства на восстановление Украины в рамках Специальной программы SPUR 2.0.

Тогда речь шла о предоставлении займа в размере 50 миллионов евро, что позволит Всемирному банку привлечь значительно больше финансирования на выгодных условиях. По последним оценкам экспертов, общая стоимость восстановления и реконструкции украинской инфраструктуры в течение следующего десятилетия составит не менее 588 миллиардов долларов.