Какую помощь окажет Украине Финляндия

Средства будут направлены на Специальную программу восстановления Украины 2.0 – новую финансовую программу, созданную для удовлетворения значительных потребностей Украины в восстановлении и реконструкции, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии.

Созданная для поддержки Украины программа SPUR 2.0 является частью нового Кризисного механизма, который позволяет привлекать дополнительное финансирование для поддержки восстановления и экономического возрождения Украины.

По последней оценке Всемирного банка, стоимость восстановления и реконструкции Украины в течение следующего десятилетия составит почти 588 миллиардов долларов.

Финансирование в рамках программы будет способствовать:

укреплению экономической стабильности Украины;

обеспечению функционирования общества;

внесению вклада в восстановление страны, пока Россия продолжает свою агрессивную войну.

Финансирование в рамках программы позволяет привлечь для Украины значительно больший объем средств на более выгодных условиях, чем обычно. А предоставленный Финляндией кредит в размере 50 миллионов евро позволит Всемирному банку направить Украине значительно больше финансирования.

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Участвуя в программе SPUR 2.0, Финляндия может продвигать ключевые цели своей поддержки Украины:

обеспечение функционирования и устойчивости общества;

обеспечение предоставления основных государственных услуг;

а также содействие экономическому восстановлению и устойчивому развитию страны.

В то же время программа создает условия для инвестиций частного сектора, создания рабочих мест и экономического роста.

В 2023 году Финляндия уже участвовала в предыдущей программе SPUR в поддержку Украины и Молдовы. Тогда Финляндия выделила для программы заем в размере 50 миллионов евро и грант в размере 12 миллионов евро.

Напоминаем, что восстановление Украины оценивали как минимум в 588 миллиардов долларов. Однако такая оценка базировалась по состоянию на конец 2025 года.