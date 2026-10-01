Какую помощь окажет Украине Финляндия
Средства будут направлены на Специальную программу восстановления Украины 2.0 – новую финансовую программу, созданную для удовлетворения значительных потребностей Украины в восстановлении и реконструкции, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии.
Созданная для поддержки Украины программа SPUR 2.0 является частью нового Кризисного механизма, который позволяет привлекать дополнительное финансирование для поддержки восстановления и экономического возрождения Украины.
По последней оценке Всемирного банка, стоимость восстановления и реконструкции Украины в течение следующего десятилетия составит почти 588 миллиардов долларов.
Финансирование в рамках программы будет способствовать:
- укреплению экономической стабильности Украины;
- обеспечению функционирования общества;
- внесению вклада в восстановление страны, пока Россия продолжает свою агрессивную войну.
Финансирование в рамках программы позволяет привлечь для Украины значительно больший объем средств на более выгодных условиях, чем обычно. А предоставленный Финляндией кредит в размере 50 миллионов евро позволит Всемирному банку направить Украине значительно больше финансирования.
Участвуя в программе SPUR 2.0, Финляндия может продвигать ключевые цели своей поддержки Украины:
- обеспечение функционирования и устойчивости общества;
- обеспечение предоставления основных государственных услуг;
- а также содействие экономическому восстановлению и устойчивому развитию страны.
В то же время программа создает условия для инвестиций частного сектора, создания рабочих мест и экономического роста.
В 2023 году Финляндия уже участвовала в предыдущей программе SPUR в поддержку Украины и Молдовы. Тогда Финляндия выделила для программы заем в размере 50 миллионов евро и грант в размере 12 миллионов евро.
Напоминаем, что восстановление Украины оценивали как минимум в 588 миллиардов долларов. Однако такая оценка базировалась по состоянию на конец 2025 года.