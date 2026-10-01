Яку допомогу надасть Україні Фінляндія

Кошти будуть спрямовані на Спеціальну програму відновлення України 2.0 – нову фінансову програму, створену для реагування на значні потреби України у відбудові та відновленні, про що повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії.

Створена для підтримки України програма SPUR 2.0 є частиною нового Кризового механізму, який дає змогу залучати додаткове фінансування для підтримки відбудови та економічного відновлення України.

За останньою оцінкою Світового банку, вартість відновлення та реконструкції України протягом наступного десятиліття становитиме майже 588 мільярдів доларів.

Фінансування в межах програми сприятиме:

зміцненню економічної стабільності України;

забезпеченню функціонування суспільства;

відбудові країни, поки Росія продовжує свою агресивну війну.

Фінансування в межах програми дає змогу залучити для України значно більший обсяг коштів на вигідніших умовах, ніж зазвичай. А надана Фінляндією позика у розмірі 50 мільйонів євро дасть змогу Світовому банку спрямувати Україні значно більше фінансування.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Беручи участь у програмі SPUR 2.0, Фінляндія може просувати ключові цілі своєї підтримки України:

забезпечення функціонування та стійкості суспільства;

гарантування надання основних державних послуг;

а також сприяння економічному та сталому відновленню країни.

Водночас програма створює умови для інвестицій приватного сектору, створення робочих місць та економічного зростання.

У 2023 році Фінляндія вже брала участь у попередній програмі SPUR на підтримку України та Молдови. Тоді Фінляндія виділила для програми позику в розмірі 50 мільйонів євро та грант у розмірі 12 мільйонів євро.

Нагадуємо, що відновлення України оцінювали щонайменше в 588 мільярдів доларів. Однак така оцінка базувалася на даних станом на кінець 2025 року.