Фіцо обговорить з Єврокомісією припинення транзиту російського газу: у Reuters назвали дату

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорить припинення транзиту російського газу через Україну з представниками Європейської комісії. Про це повідомили у вівторок в уряді Словаччини.

Що відомо про перемовини між Україною та Словаччиною

Це відбудеться 9 січня в Брюсселі, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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Так поставки через Україну припинилися 1 січня поточного року. Транзит припинився після того, як закінчився договір між Україною та Росією.

Однак Фіцо прагнув продовжити отримувати російський газ через цей маршрут і погрожував Україні відповідними заходами, заявляючи про значні економічні втрати для Словаччини, –

йдеться у матеріалі.

Слід додати, що міністри України та Словаччини мали зустрітися в Брюсселі ще 7 січня. Однак напередодні Братислава заявила, що Київ відмовилася від участі в обговоренні.

Україна запропонувала провести онлайн-зустріч, проте посадовці Єврокомісії запропонували перенести її на іншу дату.