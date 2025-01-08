Що відомо про цей законопроєкт

Автором законопроєкту №12380 стала опозиційна фракція Європейська солідарність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ірину Геращенко.

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Зверніть увагу! Текст вказаного законопроєкту ще не опублікований.

Також урядовці зареєстрували проєкт постанови №12381 про звернення до Кабміну відносно вжиття невідкладних заходів щодо припинення транзиту російської нафти через українську територію для захисту національної безпеки України.

Ірина Геращенко Науковий ступінь/посада Щодня через територію України по нафтопроводу "Дружба" транспортується близько 300 тисяч барелів російської нафти, що приносить Росії 20 мільйонів доларів щодня. При поточній ціні нафти 68 доларів за барель це складає понад 7,5 мільярда доларівна рік.

Геращенко уточнює, що законопроєкт №12380 передбачає пряму заборону транзиту російської найти через усю українську територію. Однак, виняткові моменти можливі, зокрема, для рішень ЄС та виконання міжнародних зобов'язань.