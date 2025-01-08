Что известно об этом законопроекте

Автором законопроекта №12380 стала оппозиционная фракция Европейская солидарность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ирину Геращенко.

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Обратите внимание! Текст указанного законопроекта еще не опубликован.

Также чиновники зарегистрировали проект постановления №12381 об обращении к Кабмину относительно принятия неотложных мер по прекращению транзита российской нефти через украинскую территорию для защиты национальной безопасности Украины.

Ирина Геращенко Научная степень/должность Ежедневно через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" транспортируется около 300 тысяч баррелей российской нефти, что приносит России 20 миллионов долларов ежедневно. При текущей цене нефти 68 долларов за баррель это составляет более 7,5 миллиардов долларов в год.

Геращенко уточняет, что законопроект №12380 предусматривает прямой запрет транзита российской найти через всю украинскую территорию. Однако исключительные моменты возможны, в частности, для решений ЕС и выполнения международных обязательств.