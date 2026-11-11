Гроші на світло: Ірландія майже вдвічі збільшила допомогу енергетиці України

Європейські партнери продовжують фінансово підтримувати українську енергосистему, яка страждає від наслідків російських атак. Черговий транш допомоги від Ірландії дозволить пришвидшити закупівлю важливого обладнання для ремонтів.

Про яку суму йдеться

До Фонду підтримки енергетики України перерахувала додаткові 25 мільйонів євро, повідомило Міністерство енергетики.

Завдяки цьому вливанню загальний внесок країни на підтримку української енергосистеми зріс вже до 52 мільйонів євро.

Міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Ірландії за допомогу та наголосив на значенні фонду.

Ми дякуємо Ірландії за підтримку енергетичного сектору України у цей складний період. Фонд – це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики,

– зазначив Шмигаль.

На що витратять мільйони від Ірландії

Як пояснив міністр, фінансова підтримка від партнерів дає змогу енергетикам швидше відновлювати електропостачання після російських атак.

Через Фонд закуповують обладнання:

для необхідних ремонтів;

відновлення пошкоджених об’єктів;

та нарощування потужностей генерації.

Саме обладнання, придбане за кошти Фонду, допомагає повертати світло українцям після чергового обстрілу ворога.

Таким чином підтримка партнерів допомагає нам знову і знову відновлювати електропостачання після російських атак і повертати світло у домівки мільйонів українських родин, школи, лікарні та на підприємства,

– підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, що міжнародні донори активно підтримують українську енергетику. Зокрема, у жовтні до Фонду надійшли гранти від Німеччини на 249,7 мільйона євро та Мальти – 50 тисяч євро. Окрім того, Німеччина хоче виділити ще 100 мільйонів євро на відновлення пошкодженої інфраструктури.