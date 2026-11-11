Деньги на свет: Ирландия почти вдвое увеличила помощь энергетике Украины

Ирландия выделяет еще 25 миллионов евро на энергетику Украины / Фото: Pexels
Европейские партнеры продолжают оказывать финансовую поддержку украинской энергосистеме, которая страдает от последствий российских атак. Очередной транш помощи от Ирландии позволит ускорить закупку необходимого оборудования для ремонтных работ.
О какой сумме идет речь
В Фонд поддержки энергетики Украины перечислили дополнительные 25 миллионов евро, сообщило Министерство энергетики.
Благодаря этому вливанию общий вклад страны в поддержку украинской энергосистемы вырос уже до 52 миллионов евро.
Министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Ирландию за помощь и подчеркнул важность фонда.
Мы благодарим Ирландию за поддержку энергетического сектора Украины в этот сложный период. Фонд – это эффективный и прозрачный инструмент поддержки украинской энергетики
На что потратят миллионы от Ирландии
Как пояснил министр, финансовая поддержка от партнеров позволяет энергетикам быстрее восстанавливать электроснабжение после российских атак.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Через Фонд закупается оборудование:
- для необходимых ремонтов;
- восстановления поврежденных объектов;
- и наращивания мощностей генерации.
Именно оборудование, приобретенное на средства Фонда, помогает возвращать свет украинцам после очередного обстрела врага.
Таким образом, поддержка партнеров помогает нам снова и снова восстанавливать электроснабжение после российских атак и возвращать свет в дома миллионов украинских семей, в школы, больницы и на предприятия
Напомним, что международные доноры активно поддерживают украинскую энергетику. В частности, в октябре в Фонд поступили гранты от Германии на сумму 249,7 миллиона евро и от Мальты – 50 тысяч евро. Кроме того, Германия намерена выделить еще 100 миллионов евро на восстановление поврежденной инфраструктуры.
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