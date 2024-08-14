Франція не може ухвалити бюджет через відсутність коаліції після виборів

Франція стикається з проблемою ухвалення бюджету на наступний рік через відсутність коаліції в Національній асамблеї. Після емоційного підйому від Олімпійських ігор країна відчула кризу, коли не змогла контролювати державні фінанси.

Відсутність коаліції

Відсутність уряду, здатного розробити бюджет, і парламентської більшості для його ухвалення роблять ситуацію унікальною.

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Подібні виклики інші країни вирішували шляхом тимчасових коаліцій, але для Франції це малоймовірно через високий рівень політичної напруги.

Президент Макрон 9 червня оголосив про розпуск Національної асамблеї після поразки на виборах до Європарламенту, що ускладнює ситуацію.

Якими були результати виборів

На позачергових виборах у Франції, що відбулися 30 червня, ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен здобула найбільшу кількість голосів – 34%.

Блок лівих партій "Новий народний фронт" отримав близько 29%, а партія чинного президента Макрона – 21,5%.

У другому турі, що відбувся 7 липня, жодна партія не отримала більшості. Макрон оголосив, що не призначатиме новий уряд до завершення Олімпійських ігор у серпні.