Прогнози щодо бюджету Ізраїлю

Fitch очікує, що до кінця 2024 року дефіцит бюджету Ізраїлю зросте до 7,8% ВВП, порівняно з 4,1% у 2023 році.

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Війна в Газі, окрім людських втрат, може призвести до значних додаткових витрат на оборону, руйнування інфраструктури та зниження економічної активності. Це може ще більше погіршити кредитні показники країни.

Агентство прогнозує, що зовнішній борг Ізраїлю до ВВП зросте до 70% у 2024 році й до 75% у 2025 році. Це перевищить рекордний рівень під час пандемії 2020 року.

До слова! Ізраїль привів свою армію в стан бойової готовності через побоювання, що Іран і "Хезболла" можуть завдати ударів по його території. Це рішення було прийнято на тлі виявлення підготовки до можливих атак. Проте наразі невідомо, чи буде здійснено ці удари.