Кавуни, полуниця та абрикоси: чи будуть влітку фрукти по кишені кожному

Цього літа не варто чекати на дешеві ягоди та фрукти, через невдалий сезон. Натомість українці зможуть поласувати сливами та кавунами, які цього року будуть найходовішими.

Ягоди влітку не подешевшають

Ми вже раніше писали про те, що сезон фруктів цього року настане пізніше, через вологу та холодну погоду. Цієї ж думки дотримується директорка департаменту фреш мережі VARUS Катерина Нічаєва, яка розповіла, що сезон полуниці розпочався пізніше на 2 – 3 тижні, й буде коротшим, а врожай – на 20 – 30% меншим за обсягом. Тож, це призведе до підвищення вартості ягід.

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Через погодні умови також зменшаться врожаї абрикоса та персика. Їх замінять фрукти з Греції, Туреччини, Узбекистану та Азербайджану. Проте нас приємно здивує слива – фермери прогнозують приріст до 20% порівняно з 2022 року.

Виноград буде переважно з Молдови

Цього року українські аграрії не вирощували виноград у великих об'ємах через серйозну конкуренцію з Молдови. Тож влітку варто чекати великі поставки з цієї країни, а також Греції, Македонії та Туреччини.

Урожай яблук буде гіршим ніж 2022 року, через відсутність достатньої кількості добрив. В основному вся продукція піде на експорт через дві причини:

українські яблука мають попит за кордоном;

експортна ціна вища, ніж на внутрішньому ринку.

Кавуни стануть дешевшими

До початку сезону українських кавунів на ринку будуть фрукти з Греції та Туреччини. Проте цього року урожай буде значно більшим, ніж минулого року і відповідно дешевшим. Так сталося через рішення аграріїв з Одещини посадити баштанні культури, щоб запобігти такому дефіциту, який був минулого року.

Нагадаємо! ЗСУ звільнили частину Херсонської області, де фермери уже встигли посадити овочі та фрукти, тому літом 2023 року, українці матимуть змогу купити знамениті херсонські кавуни.

Скільки коштуватимуть овочі на початку літа