Ягоди влітку не подешевшають
Ми вже раніше писали про те, що сезон фруктів цього року настане пізніше, через вологу та холодну погоду. Цієї ж думки дотримується директорка департаменту фреш мережі VARUS Катерина Нічаєва, яка розповіла, що сезон полуниці розпочався пізніше на 2 – 3 тижні, й буде коротшим, а врожай – на 20 – 30% меншим за обсягом. Тож, це призведе до підвищення вартості ягід.
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Через погодні умови також зменшаться врожаї абрикоса та персика. Їх замінять фрукти з Греції, Туреччини, Узбекистану та Азербайджану. Проте нас приємно здивує слива – фермери прогнозують приріст до 20% порівняно з 2022 року.
Виноград буде переважно з Молдови
Цього року українські аграрії не вирощували виноград у великих об'ємах через серйозну конкуренцію з Молдови. Тож влітку варто чекати великі поставки з цієї країни, а також Греції, Македонії та Туреччини.
Урожай яблук буде гіршим ніж 2022 року, через відсутність достатньої кількості добрив. В основному вся продукція піде на експорт через дві причини:
- українські яблука мають попит за кордоном;
- експортна ціна вища, ніж на внутрішньому ринку.
Кавуни стануть дешевшими
До початку сезону українських кавунів на ринку будуть фрукти з Греції та Туреччини. Проте цього року урожай буде значно більшим, ніж минулого року і відповідно дешевшим. Так сталося через рішення аграріїв з Одещини посадити баштанні культури, щоб запобігти такому дефіциту, який був минулого року.
Скільки коштуватимуть овочі на початку літа
- Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу", Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу повідомив, що аналогійно до фруктів, ціни на овочі залежать від сезонності. Він прогнозує, що в червні вартість цих продуктів впаде.
- Дійсно, через вологу та холодну погоду вітчизняні овочі та фрукти потраплять на полиці магазинів пізніше ніж минулого року.
- Проте, коли збільшиться пропозиція продуктів, ціни закономірно знизяться – ймовірно, це станеться у першій половині червня.