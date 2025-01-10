Рада запускає процедуру звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Парламентарі хочуть усунути з посади міністра енергетики Германа Галущенка. Вони готують постанову про його звільнення.

Нардепка та член енергетичного комітету Інна Совсун разом з народними депутатами з різних фракцій зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

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Чому Галущенка хочуть замінити

Железняк закликав колег-депутатів підтримати постанову про відставку Германа Галущенка. Він перерахував причини, через які міністра енергетики варто звільнити:

системна корупція в енергетиці;

ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів/ ТСК;

намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва";

провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури;

абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів;

відверта брехня та маніпуляції;

абсолютно неприйнятна поведінка міністра під час години запитань до уряду 10 січня.

Що саме послугувало причиною для реєстрації постанови про відставку Галущенка, розповіла у дописі в Facebook і її ініціаторка – Інна Совсун.

Так, нардепка розповіла, що міністр енергетики розповсюджує брехню, начебто західні партнери підтримують добудову ХАЕС. Тим часом до членів комітету енергетики надійшли повідомлення від делегації Єврокомісії та Посольства США. Вони висловили стурбованість, що у публічному просторі з'явилася ця неправдива інформація. Коли Інна Совсун розповіла про це в парламенті на годині питань до уряду, Галущенко, за її словами, повівся неадекватно і непрофесійно. Він назвав представників Єврокомісії "клєрками середнього звєна" і заявив: "Інна, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

Дуже погано, що з трибуни Верховної Ради він ображає не лише народних депутатів, але й працівників посольств, від яких нам, ой, як потрібна підтримка,

– підсумувала нардепка.

Також Совсун заявила, що кілька місяців тому Верховна Рада викликала Галущенка доповісти про корупцію в Міненерго, але він не прийшов. "Наша фракція вимагає, щоб Галущенко прийшов з доповіддю, інакше ми будемо блокувати трибуну", – зазначила посадовиця.