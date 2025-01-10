У Раді почули, як Галущенко назвав посла ЄС "клерком середнього звена": в Міненерго заперечують

Під час години запитань до уряду у парламенті виникла перепалка між міністром енергетики і нардепкою Інною Совсун. У Раді кажуть, що Герман Галущенко неприпустимо висловився про посла ЄС.

Зазначимо, що після цього конфлікту низка нардепів на чолі із членкинею енергетичного комітету Інною Совсун зареєстрували постанову про звільнення Галущенка з посади, передає 24 Канал із посиланням на стенограму пленарного засідання.

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Що відбувалося у стінах парламенту

10 січня нардепка Совсун заявила, що отримала листи від представників Єврокомісії і американського посольства. Ті висловлюють стурбованість щодо поширення неправдивої інформації у публічному просторі, що вони нібито підтримують добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Втім, насправді, це не так.

У відповідь Галущенко сказав наступне: "Стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

Далі відбулася коротка перепалка в Раді, після якої Галущенко пояснив, що в ЄС немає єдиного підходу до розвитку атомної енергетики, "а тому не може бути єдиної позиції ЄС щодо розвитку атомної енергетики, і, зокрема, будівництва наших блоків". Це, за його словами" було анонсовано представником ЄС в Україні Катаріною Матерновою, яка казала, що ЄС не коментує питання добудови блоків.

До слова, раніше Матернова у коментарі українським ЗМІ зазначала, що законопроєкт про добудову блоків ХАЕС розроблявся без участі представників ЄС. Євросоюз не братиме участі у його фінансуванні.

Реакція Міненерго

У міністерстві тим часом наголосили, що медіа спотворили зміст доповіді міністра енергетики. Там заявили, що стенограма засідання чітко свідчить про те, що заява Галущенка не стосується слів посла ЄС в Україні.

На жаль, питання будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС стало предметом маніпуляції, у тому числі зі сторони окремих опозиційних депутатів Верховної Ради та експертів. Зокрема, в рамках відповідних публічних обговорень було використано приватне листування дипломатів середньої ланки, не уповноважених на висловлення офіційної позиції ЄС чи держав-членів. Саме про це листування говорив міністр у своїй доповіді,

– пояснили у відомстві.