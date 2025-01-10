Отметим, что после этого конфликта ряд нардепов во главе с членом энергетического комитета Инной Совсун зарегистрировали постановление об увольнении Галущенко с должности, передает 24 Канал со ссылкой на стенограмму пленарного заседания.

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Что происходило в стенах парламента

10 января нардеп Совсун заявила, что получила письма от представителей Еврокомиссии и американского посольства. Те выражают обеспокоенность относительно распространения ложной информации в публичном пространстве, что они якобы поддерживают достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС. Впрочем, на самом деле, это не так.

В ответ Галущенко сказал следующее: "Относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".

Далее состоялась короткая перепалка в Раде, после которой Галущенко объяснил, что в ЕС нет единого подхода к развитию атомной энергетики, "а потому не может быть единой позиции ЕС по развитию атомной энергетики, и, в частности, строительства наших блоков". Это, по его словам "было анонсировано представителем ЕС в Украине Катариной Матерновой, которая говорила, что ЕС не комментирует вопрос достройки блоков.

К слову, ранее Матернова в комментарии украинским СМИ отмечала, что законопроект о достройке блоков ХАЭС разрабатывался без участия представителей ЕС. Евросоюз не будет участвовать в его финансировании.

Реакция Минэнерго

В министерстве тем временем отметили, что медиа исказили содержание доклада министра энергетики. Там заявили, что стенограмма заседания четко свидетельствует о том, что заявление Галущенко не касается слов посла ЕС в Украине.

К сожалению, вопрос строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС стал предметом манипуляции, в том числе со стороны отдельных оппозиционных депутатов Верховной Рады и экспертов. В частности, в рамках соответствующих публичных обсуждений была использована частная переписка дипломатов среднего звена, не уполномоченных на выражение официальной позиции ЕС или государств-членов. Именно об этой переписке говорил министр в своем докладе,

– объяснили в ведомстве.