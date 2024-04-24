Усе для Китаю: Росія постачатиме газ китайцям на майже 30% дешевше

Росія продовжує налагоджувати відносини з Китаєм. Кремль вирішив продавати китайцям газ за зниженою ціною.

Що відомо про нове рішення

Уряд Росії вирішив постачати газ у Китай на 28% дешевше, ніж у європейські країни. Ця система буде діяти, щонайменше до 2027 року.

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Таке рішення пов'язане з бажанням Москви розбудувати енергетичні зв'язки з Китаєм. Однак, при цьому, Кремль має доволі обмеженні фінансові можливості, що ускладнює процес і змушує росіян шукати альтернативні шляхи.

Варто зазначити, що прагнення осягнути саме азійський ринок у росіян з'явилося ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, про це свідчать заяви представників компанії "Газпром".

Акцент на китайський ринок невипадковий. Азійська частина мала замінити європейських клієнтів, що вірогідно, з часом скорочували б споживання газу.

Скільки Китай заплатить цьогоріч

Міністерство економічного розвитку Росії прогнозує, що цьогорічна ціна на експорт газу в Китай сягне 257 доларів за 1 тисячу кубометрів. Для порівняння, європейські країни сплачують 320,30 доларів за 1 тисячу кубометрів.

При цьому, вартість сировини для Китаю ще буде знижуватись. Зменшення ціни очікується після 2025 року.