Скільки треба платити за газ учасникам бойових дій

Українські військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на значні пільги від держави. Зокрема, вони менше платять за комунальні послуги, зокрема й за газ.

Скільки УБД платять за газ

Військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на знижки на комунальні послуги, зокрема й на газ, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році передбачені такі знижки:

75% знижка на оплату за користування житлом;

на оплату за користування житлом; 75% знижка на оплату комунальних послуг;

на оплату комунальних послуг; 75% знижка на вартість палива для осіб, які мешкають у будинках без центрального опалення;

на вартість палива для осіб, які мешкають у будинках без центрального опалення; 100% знижка на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Важливо! Це означає, що знижка також надається і на оплату за газ. Знижка на опалення надається на площу до 21 квадратний метр на кожного, хто постійно проживає у будинку та має право на пільгу. Крім того, сім’я отримує додаткові 10,5 квадратного метра площі для знижки.

Як отримати пільги на комунальні послуги

Після отримання статусу учасника бойових дій потрібно подати дві заяви до ПФУ:

Для внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП). Для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Необхідні документи:

Паспорт (оригінал і копія);

Ідентифікаційний код (оригінал і копія);

Посвідчення учасника бойових дій (оригінал і копія).

Зауважте! Пільги на комунальні послуги доступні лише після офіційного отримання статусу УБД. Якщо ви ще на етапі оформлення, ці пільги тимчасово недоступні.