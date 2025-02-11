Сколько УБД платят за газ

Военнослужащие, которые получили статус участника боевых действий, имеют право на скидки на коммунальные услуги, в том числе и на газ, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году предусмотрены следующие скидки:

75% скидка на оплату за пользование жильем;

на оплату за пользование жильем; 75% скидка на оплату коммунальных услуг;

на оплату коммунальных услуг; 75% скидка на стоимость топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;

на стоимость топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления; 100% скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Важно! Это означает, что скидка также предоставляется и на оплату за газ. Скидка на отопление предоставляется на площадь до 21 квадратный метр на каждого, кто постоянно проживает в доме и имеет право на льготу. Кроме того, семья получает дополнительные семья получает дополнительные 10,5 квадратного метра площади для скидки.

Как получить льготы на коммунальные услуги

После получения статуса участника боевых действий нужно подать два заявления в ПФУ:

Для внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы (ЕГАРП). Для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Необходимые документы:

Паспорт (оригинал и копия);

Идентификационный код (оригинал и копия);

Удостоверение участника боевых действий (оригинал и копия).

Обратите внимание! Льготы на коммунальные услуги доступны только после официального получения статуса УБД. Если вы еще на этапе оформления, эти льготы временно недоступны.