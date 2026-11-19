Європа може отримати ще одного великого постачальника газу, який допоможе зменшити залежність від імпорту СПГ зі США та інших країн. Румунія готується запустити масштабний видобуток у Чорному морі.

Який новий проєкт розвиває Румунія

Йдеться про родовище Neptun Deep, видобуток на якому планують розпочати у 2027 році. За оцінкою S&P Global Energy, завдяки цьому проєкту Румунія зможе збільшити експорт газу, а європейським країнам, зокрема Україні, буде простіше його отримувати, пише Reuters.

Запаси Neptun Deep у Чорному морі оцінюють приблизно у 100 мільярдів кубометрів газу. Після запуску родовища видобуток у Румунії має подвоїтися. Це може зробити країну одним із найбільших виробників газу в Євросоюзі.

Проєкт спільно розробляють австрійська компанія OMV Petrom та державна румунська Romgaz:

Частину газу Romgaz планує використовувати всередині країни – для електростанцій і виробництва добрив.

OMV Petrom уже має контракти на постачання газу до Німеччини та Молдови.

Водночас інтерес до румунського ресурсу також виявляють інші європейські країни.

Кому дістанеться румунський газ

Нові обсяги румунського газу можуть змінити маршрути постачання до країн Центральної та Східної Європи.

Зараз частина скрапленого природного газу зі США та інших країн надходить через Грецію, а потім трубопроводами прямує на північ. Цей маршрут називають Вертикальним газовим коридором.

Однак транспортування через кілька країн збільшує загальну вартість поставок.

Додаткові обсяги газу з Румунії можуть зменшити потребу в транспортуванні частини СПГ на північ через Грецію та Вертикальний газовий коридор, де сукупні витрати на транспортування є високими,

– пояснили в S&P Global Energy.

Отже, якщо Румунія почне постачати більше газу, європейським покупцям не доведеться покладатися лише на СПГ, який доставляють морем. Це також означає потенційне здешевлення газу для споживачів у Центральній та Східній Європі.

У Єврокомісії очікують, що запуск Neptun Deep допоможе Румунії прискорити економічне зростання наступного року та скоротити зовнішній дефіцит.

Зауважте! Neptun Deep також важливий для Європи, оскільки створює альтернативу російському газу. Однак розташування родовища в Чорному морі робить його вразливим через війну Росії проти України. Лише у серпні румунські військові двічі знищували безпілотники поблизу родовища.

Нагадаємо, Угорщина, намагаючись зменшити залежність від російського газу, вже розглядає можливість замінити частину поставок із Росії паливом із Румунії. Будапешт веде переговори щодо постачань газу з родовища Neptun Deep.