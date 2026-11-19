Румыния может стать большим поставщиком газа в Европе / Фото: GettyImages
Европа может получить еще одного крупного поставщика газа, который поможет снизить зависимость от импорта СПГ из США и других стран. Румыния готовится начать масштабную добычу в Черном море.
Какой новый проект реализует Румыния
Речь идет о месторождении Neptun Deep, добычу на котором планируют начать в 2027 году. По оценке S&P Global Energy, благодаря этому проекту Румыния сможет увеличить экспорт газа, а европейским странам, в частности Украине, будет проще его получать, пишет Reuters.
Запасы Neptun Deep в Черном море оцениваются примерно в 100 миллиардов кубометров газа. После запуска месторождения добыча в Румынии должна удвоиться. Это может сделать страну одним из крупнейших производителей газа в Евросоюзе.
Проект совместно разрабатывают австрийская компания OMV Petrom и румынская государственная компания Romgaz:
- Часть газа Romgaz планирует использовать внутри страны – для электростанций и производства удобрений.
- OMV Petrom уже имеет контракты на поставку газа в Германию и Молдову.
В то же время интерес к румынскому ресурсу проявляют и другие европейские страны.
Кому достанется румынский газ
Новые объемы румынского газа могут изменить маршруты поставок в страны Центральной и Восточной Европы.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Сейчас часть сжиженного природного газа из США и других стран поступает через Грецию, а затем по трубопроводам направляется на север. Этот маршрут называют "Вертикальным газовым коридором".
Однако транспортировка через несколько стран увеличивает общую стоимость поставок.
Дополнительные объемы газа из Румынии могут снизить потребность в транспортировке части СПГ на север через Грецию и "Вертикальный газовый коридор", где совокупные затраты на транспортировку высоки
Таким образом, если Румыния начнет поставлять больше газа, европейским покупателям не придется полагаться исключительно на СПГ, доставляемый по морю. Это также означает потенциальное удешевление газа для потребителей в Центральной и Восточной Европе.
В Еврокомиссии ожидают, что запуск Neptun Deep поможет Румынии ускорить экономический рост в следующем году и сократить внешний дефицит.
Обратите внимание! "Neptun Deep" также важен для Европы, поскольку создает альтернативу российскому газу. Однако расположение месторождения в Черном море делает его уязвимым из-за войны России против Украины. Только в августе румынские военные дважды уничтожали беспилотники вблизи месторождения.
Напомним, Венгрия, стремясь уменьшить зависимость от российского газа, уже рассматривает возможность заменить часть поставок из России топливом из Румынии. Будапешт ведет переговоры о поставках газа с месторождения Neptun Deep.
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