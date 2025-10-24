Видобуток газу під ударом: чи можна захистити об’єкти України від атак

Масовані удари Росії призвели до тимчасової втрати Україною власного видобутку газу. Наскільки складно захистити ці об’єкти інфраструктури від атак – розповідаємо далі.

Чи можна захистити газовидобуток від ударів дронами й ракетами?

Об’єкти видобутку газу намагаються захищати, хоч це складно робити з огляду на розміри та особливості їхньої роботи. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк.

Дивіться також Україна втратила видобуток газу через обстріли: як зменшити залежність від енергоносія

Росіяни атакували український газовидобуток понад шість разів у жовтні, тож у першій половині місяця стало відомо про знищення 60% добування. Проте 23 жовтня Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна тимчасово втратила власний видобуток газу внаслідок обстрілів.

Захист об’єктів газової інфраструктури за аналогією з енергетичною можливий, говорить експерт Святослав Павлюк, проте він ускладнений і не здатен вберегти від ударів балістикою.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Безумовно, щось роблять. Просто тактика застосування шахедів також змінилася. Якщо раніше вони летіли горизонтально, то зараз навіть вертикально падають, зверху б’ють. Я бачив бігбеги, мішки, на газовій інфраструктурі ще у 2023 році. Тобто не можна сказати, що нічого не робиться. Але газопереробний завод, компресорні станції – це великі споруди, їх так просто не закриєш. Тому вони потрапляють під роздачу.

Експерт зауважує, що компресорні станції є дуже помітними через свої розміри та виділення тепла під час роботи.

Компресор магістрального газопроводу – це здоровенна машина розміром у два-три залізничні контейнери. Вона висока, її видно й сховати дуже складно, тому що компресор, коли працює, спалює частину газу для своєї роботи. Він мусить бути відкритий, щоб скидати кудись тепло. Навіть якщо обкласти його бетоном і бігбегами, проти балістичних ракет нічого не вдієш,

– каже Святослав Павлюк.

Як Росія била по нафтогазовій промисловості України?