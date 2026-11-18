Підготовка до майбутніх опалювальних сезонів виходить на новий рівень. Держава знайшла додатковий спосіб захистити енергосистему.

Як Україна забезпечить себе паливом

Група Нафтогаз та польський енергетичний гігант ORLEN підписали угоду про постачання трьох партій скрапленого природного газу зі США, про що повідомили у компанії.

Це паливо надійде у першому кварталі 2027 року, щоб покрити пікові потреби населення та бізнесу під час зимових морозів.

Цікаво! Спочатку американський СПГ проходитиме процес регазифікації на спеціальному терміналі у польському місті Свіноуйсьце. Вже звідти через польську газотранспортну систему обсяги закачуватимуть безпосередньо в українські труби та сховища.

Наше стратегічне партнерство з ORLEN зміцнює енергетичну безпеку України. В умовах постійних російських атак поряд із захистом і відновленням об’єктів працюємо над тим, щоб мати надійні джерела та маршрути постачання газу,

– наголосив виконувач обов'язків голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що Нафтогаз та ORLEN підписали угоду ще у 2025 році. Йшлося про постачання 300 мільйонів кубометрів американського скрапленого природного газу в Україну.

У США співпрацю назвали вигідною. Це пов'язано, зокрема, із заміщенням російського газу у Європі.