Як Україна забезпечить себе паливом

Група Нафтогаз та польський енергетичний гігант ORLEN підписали угоду про постачання трьох партій скрапленого природного газу зі США, про що повідомили у компанії.

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Це паливо надійде у першому кварталі 2027 року, щоб покрити пікові потреби населення та бізнесу під час зимових морозів.

Цікаво! Спочатку американський СПГ проходитиме процес регазифікації на спеціальному терміналі у польському місті Свіноуйсьце. Вже звідти через польську газотранспортну систему обсяги закачуватимуть безпосередньо в українські труби та сховища.

Наше стратегічне партнерство з ORLEN зміцнює енергетичну безпеку України. В умовах постійних російських атак поряд із захистом і відновленням об’єктів працюємо над тим, щоб мати надійні джерела та маршрути постачання газу– наголосив виконувач обов'язків голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що Нафтогаз та ORLEN підписали угоду ще у 2025 році. Йшлося про постачання 300 мільйонів кубометрів американського скрапленого природного газу в Україну.

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У США співпрацю назвали вигідною. Це пов'язано, зокрема, із заміщенням російського газу у Європі.