Через Сахару до Європи: в Алжирі почали будувати новий газовий маршрут без Росії

Алжир вже будує свою ділянку Транссахарського газопроводу. Відомо, що через нього можна буде транспортувати газ навіть до Європи, зокрема будівництво може покращити становище ЄС після повного обмеження російського газу у 2027 році.

Що відомо про новий газопровід?

Про те, на що вплине новий газовий об'єкт з експорту газу, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

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На півдні Алжиру вже розпочали будівельні роботи на ділянці країни для Транссахарського газопроводу (TSGP).

Як зазначають у розвідці, ідея прокласти газопровід через Сахару з'явилася ще в 1970-х роках. У 2000-х роках країни починали перемовини, однак через низку причин проєкт призупинили. Тоді були питання щодо вартості й безпеки, зокрема складнощі в координації між урядами трьох країн.

Каталізатор відновлення ідеї – 2022 рік, коли постачання газу від Європи до Росії скоротилося і Брюссель почав шукати альтернативні шляхи постачання ресурсу.

Відомо, що маршрут починається з Варрі, що на півдні Нігерії, перетинає Нігер, а потім виходить на алжирський газовий хаб Хассі-Р'Мель. Загальна довжина траси становитиме 4 128 кілометрів, а проєктна потужність сягатиме 30 мільярдів метрів кубічних у рік.

Водночас щодо алжирської ділянки, вона займатиме близько 1 210 кілометрів. Звідти газ можна експортувати на трубопроводи до Європи.

Загалом кожна з трьох країн отримає свої вигоди:

Нігерія матиме сухопутний маршрут до європейського ринку додатково до морських поставок зрідженого газу;

Нігер стане транзитною державою з відповідними доходами за обслуговування інфраструктури;

Алжир укріпить власні позиції на постачання газу до Європи.

Зокрема в розвідці зазначили, що старт будівництва відповідає дедлайнам Брюсселя. Це пов'язано з регламентом ЄС щодо заборони на імпорт російського ЗПГ. Обмеження почнуть діяти з початку 2027 року.

Зауважте! Автори досліджень аналітичного центру GreenThinkTank.life. зазначають, що після початку війни проти України, Росія зберегла експорт вугілля та газу. Однак прибутки почали зменшуватись. І навіть постачаннями на китайський ринок не вдалося компенсувати обмеження європейського ринку.

Нагадаємо, що на тлі геополітичних подій, пов'язаних з війною в Ірані, Україна посилює власну газову безпеку. Зокрема причиною є енергостійскість України та всього європейського регіону. Саме так Сергій Корецький пояснював перше бронювання Україною СПГ-потужностей у Європі.

Зокрема раніше Денис Шмигаль анонсував підтримку нової газової генерації. На 2 проєкти Укрнафти держава виділить 939 мільйонів гривень.